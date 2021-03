Plankstadt. Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Mittwoch, 17. März, um 19 Uhr zur zweiten musikalischen Andacht in der Passionszeit in die evangelische Kirche ein. Das teilen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung mit. Die Andacht hat das Thema „Sein Kreuz – Mein Kreuz“.

Dieses scheine ganz in der Passion verhaftet: Selbst bei den Kreuzwegs Darstellungen wird Jesus eine Zeit lang das Kreuz abgenommen. Das schenke ein paar Meter zum Durchatmen, da sei ein Helfer in tiefster Not. „In unserer Kirche ist das Kreuz unübersehbar leer. So schmerzhaft manche Lebensabschnitte sind, wir bleiben nicht im Leiden verhaftet“, heißt es in der Mitteilung. Die Passionszeit führe geradewegs auf Ostern zu, dem Fest des Lebens.

Kreuz als Inspiration

Von alters her habe das Kreuz die Komponisten inspiriert. Das „Cruzifixus“ aus der Feder von Kantor Michael A. Müller habe berühmte Vorlagen. Zu hören seien außerdem die Fantasie in g-moll von Johann Sebastian Bach sowie seine Bearbeitung zu „An Wasserflüssen Babylon“ aus den Leipziger Chorälen und das Largo aus der Sonate in C.

„Wir freuen uns auf die erste Andacht mit Gottesdienstbesuchern“, teilen die Veranstalter mit. Besucher werden darum gebeten, sich im Pfarramt, Telefon 06202/1 25 65 oder per E-Mail, anzumelden. zg