Musikalische Andachten machen Mut

Plankstadt. Die Reihe der musikalischen Andachten im Advent blickt in Plankstadt auf eine lange Tradition zurück. Gerade in dieser Zeit war sie ein besonders beliebtes Angebot der evangelischen Kirchengemeinde, um mehr Menschen einen Gottesdienstbesuch zu ermöglichen. So konnten sich Prädikantin Jutta Layer und die Musiker auch über eine ausgebuchte Kirche freuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das a capella singende Ensemble „Morning Star Singers“ mit Felicity Hotasina, Kim Boyne, Otmar Wiedenmann-Montgomery, Thomas Steffen, Moritz Nocher und Simon Layer ist in Plankstadt regelmäßig in der Adventszeit zu Gast. Das Repertoire der Künstler umfasste in der Kirche vorweihnachtliche Lieder aus aller Herren Länder, die auf äußerst differenzierte Weise vorgetragen wurden: Da wechselte der volle Chorklang mit Strophen, in denen das Ensemble in den Hintergrund trat und unterschiedliche Solisten die Texte vortrugen, wobei der Gesamtklang stets ausgewogen blieb. Jedes Lied war – zum Teil mit eigenen Arrangements – kunstvoll auskomponiert und berührte die Zuhörer während der musikalischen Andacht.

Stollen, Plätzchen, Früchtebrot

Jutta Layers Beiträge zum Thema „Stollen, Plätzchen, Früchtebrot“ nahmen die Texte auf und bereicherten sie mit interessanten Gedanken zur Tradition der Weihnachtsbäckerei und deren Bezug zum Fest. Dazu wurde in „Ihr Kinderlein, kommet“ das gewickelte Kind in der Krippe besungen und anschließend die Parallelen zwischen Wickelkind und Stollen erläutert: „Die übereinandergeschlagenen Enden, die das Beste in sich tragen; dieses besondere Kind, das sich, wie das Gebäck, nicht in eine Form pressen lässt, um nur ein Beispiel zu nennen“, freuen sich die Organisatoren über ein musikalisch gelungen gezeichnetes Bild.

Um auch an diesem Abend die Corona-Bestimmungen einhalten zu können, wurde die Zugabe des Chors ins Freie verlegt. Die Zuhörer konnten sich auf markierten Plätzen noch an weiteren Liedern erfreuen, die von der Kirchentreppe aus vorgetragen wurden. Der Weihnachtsbaum und die beleuchtete Kirche boten dazu einen stimmungsvollen Rahmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Fazit der Organisatoren fiel so positiv aus, dass direkt eine Einladung für kommendes Jahr ausgesprochen wurde. zg