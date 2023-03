Musikalische Passion

Plankstadt. Das „Evangelium des Soldaten“ erklingt am Mittwoch, 22. März, ab 19 Uhr in die evangelische Kirche. Katrin Borrmann nimmt an diesem Abend die Soldaten ins Visier. Die Gefangennahme in Gethsemane, das Verhör, der Weg nach Golgatha und die Kreuzigung selbst – all das wäre ohne die Soldaten und ihren Dienst nicht möglich gewesen. Sie taten ihre Pflicht; aber was haben sie geglaubt und empfunden?

Das Flötenquartett „Flaute Cantabile“ gestaltet den Abend musikalisch. Das Ensemble hat ein anspruchsvolles Programm mit Flötenmusik aus der Renaissancezeit, dem Barock und aus der Romantik zusammengestellt. Die Flötistinnen musizieren auf unterschiedlichen Barock- und Renaissanceflöten und auch die Besetzung variiert. zg