Myanmar in Multivision

Plankstadt. Die golden Pagoden in Yangon, die Mystik der Nats am Popamassiv, das größte heilige Buch der Welt in Mandalay, die schwimmenden Dörfer am Inle See sowie die unvergessliche Natur von Myanmar sind Teil einer Multivisionsschau, die am Mittwoch, 10. Mai, im Trausaal des Plankstadter Rathauses zu erleben ist. „Myanmar – Menschen, Tempel und Pagoden“ ist für 19 bis 20.30 Uhr geplant.

Monumentalbauten wie die Shwedagon-Pagode in Yangon oder das fast unendliche Pagodenfeld in Bagan, menschenleere weiße Puderstrände in Ngwe Saugn, eine Flußfahrt auf dem Irrawaddy, quirlige Marktbesuche und vor allem Menschen in allen Lebenssituationen zeigen die Vielfalt des Landes, einer der ursprünglichsten und faszinierendsten Staaten Südostasiens. zg