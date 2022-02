Nach Amoklauf: So erhalten Opfer Hilfe

Region. Der Amoklauf auf dem Campus der Universität im Neuenheimer Feld in Heidelberg am 24. Januar lässt Menschen traumatisiert zurück. Das Versorgungsamt des Rhein-Neckar-Kreises bietet den Betroffenen Hilfe an: Das Referat Soziale Entschädigung weist darauf hin, dass Menschen, die Opfer eines vorsätzlichen, tätlichen, rechtswidrigen Angriffs geworden sind und dadurch eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) auf Antrag Leistungen erhalten können. Fragen hierzu beantwortet Claudia Bender, Telefon 06221/5 22 27 25, c.bender@rhein-neckar-kreis.de. zg

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1