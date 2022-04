Nach Prügelei in Plankstadt: Vereine müssen an Präventionskursen teilnehmen

Plankstadt/Mannheim. Nach der Schlägerei im Anschluss an das Spiel der A-Junioren-Kreisliga zwischen der TSG Eintracht Plankstadt und dem SC Rot-Weiß Rheinau nehmen die beteiligten Vereine an Gewaltpräventionskursen teil. Losgelöst von dem sportgerichtlichen Verfahren habe der Badische Fußballverband (BFV) mit den Vereinen präventive Maßnahmen vereinbart, wie es in einer Pressemitteilung des Verbands heißt. Das Spiel der TSG Eintracht Plankstadt beim SC Reilingen am Samstag wurde aufgrund der zeitlichen Nähe zu den Vorfällen vergangene Woche abgesetzt. Die Mannschaft des SC Rot-Weiß Rheinau war ohnehin spielfrei.

Gemäß der Sportordnung (SpO) kann der Verbandsspielausschuss (VSpA) Vereinen oder Mannschaften Auflagen erteilen, wenn zu befürchten ist, dass durch deren Teilnahme der Spielbetrieb erheblich gestört wird. Der VSpA sei zu der Auffassung gekommen, dass eine Auflage in Form eines Workshops zur Gewaltprävention angemessen und notwendig ist. So werden die beiden Vereine auf eigene Kosten mit mindestens den betroffenen A-Junioren-Mannschaften an dem Praxisworkshop „Konfliktmanagement“ in Kooperation mit ZKV Campus teilnehmen.

Repression reicht nicht aus

Der BFV habe sich in den vergangenen Jahren besonders intensiv mit einem angemessenen Umgang mit Gewaltvorfällen beschäftigt, heißt es in der Mitteilung weiter, und sei zu der Überzeugung gelangt, dass allein mit Mitteln der Repression, also der Sportgerichtsbarkeit, eine Verhaltensänderung bei den Betroffenen nicht erreicht werden kann. "Wir halten darüber hinaus mit Blick auf die Zukunft Deeskalationsstrategien unter externer Anleitung für zwingend erforderlich“, erläutert Stefan Moritz, beim bfv zuständig für Gesellschaftliche Verantwortung.

Die Vorfälle, die zu der Auflage führten, hatten sich am Montag, 28. März, in Plankstadt ereignet. Es war zu einer Schlägerei unter mehreren Spielern und Zuschauern gekommen. Die Polizei ermittelt.