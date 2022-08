Neubürger in Baus‘scher Küche

Plankstadt. Ob es die erste Nosferatu-Spinne ist, die sich in Plankstadt eingenistet hat, dürfte schwer zu klären sein . . . Fest steht aber, dass unser Leser Rudolf Baus in der Lessingstraße ein besonders schmuckes Exemplar entdeckt hat – in seiner Küche. „Sie saß ruhig an der Wand. Ich habe sie mit einem Glas eingefangen und in den Garten getragen. Ich nehme an, dass sie durch eine geöffnete Tür von draußen in die Wohnung gekommen ist“, beschreibt Baus die Begegnung.

Noch bis vor zwei Jahrzehnten lebte die Nosferatu-Spinne, die den lateinischen Namen Zoropsis spinimana trägt und zu den Kräuseljagdspinnen gehört, ausschließlich im Mittelmeerraum. Inzwischen hat die achtbeinige, haarige Spinne jedoch den Weg Richtung Norden angetreten und auch Deutschland erreicht.

Für Menschen nicht gefährlich

Die Nosferatu-Spinne, die Rudolf Baus in seiner Küche entdeckt, im Vergleich mit einem dort aufgehängten Bilderrahmen. © Baus

Immer öfter werde die Nosferatu-Spinne auch in der Region entdeckt, schreibt der Naturschutzbund (Nabu) auf seiner Homepage und gibt gleich Entwarnung. Zwar sehe der Arachnophobiker -Alptraum mit bis zu zehn Zentimetern Größe – der Körper wird bis zu zwei Zentimeter lang – furchteinflößend aus, sei aber für den Menschen wenig gefährlich.

„Im Grundsatz sind fast alle Spinnen giftig und setzen ihr Gift bei der Jagd ein. Aber nur die allerwenigsten Spinnen können durch die menschliche Haut beißen, in Deutschland etwa die Kreuzspinnen, die Wasserspinne und der Ammendornfinger. Und seit Neuestem auch die Nosferatu-Spinne“, heißt es dazu vonseiten des Nabu.

Das Gift der Zoropsis spinimana sei für Menschen nicht gefährlich. Ihr Biss wird als ungefähr so schmerzhaft wie ein leichter Wespenstich beschrieben. Zudem beißt sie nur zu, wenn sie gereizt wird. Vor der Nosferatu-Spinne müssen sich also lediglich Insekten und andere Spinnen in Acht nehmen. Mit der Hand einfangen sollten Menschen die Spinnen aber dennoch nicht, da sie sich angegriffen fühlen und dann zubeißen könnte.

So wie Rudolf Baus haben auch andere Menschen aus der Region bereits den achtbeinigen Neubürger entdeckt. Der Naturschutzbund sammelt Meldungen von Exemplaren jetzt auf einer Online-Plattform. Fundmeldungen können schnell und ohne Registrierung unter www.nabu-naturgucker.de/app/nosferatu eintragen werden. „Meldungen mit Fotos sind besonders hilfreich“, so Robert Pfeifle vom Naturschutzbund. zg/nabu/mgw