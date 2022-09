„Neue Altstadt“ begeistert

Plankstadt. Die Awo entdeckt die „Neue Altstadt“ in Frankfurt. Stöhnen unter einer langen Hitzeperiode – dann ist endlich Regen angesagt. Aber ausgerechnet am Ausflugstag? Die Awo-Reisegruppe hatte Glück: Regen auf der Hin- und Rückfahrt im Bus. Regenpause bei der Stadtführung! So war es möglich, die 760 000 Einwohner zählende Mainmetropole an ihrer Nahtstelle zwischen modernistischer „Zeil“ und neuaufgebauter Altstadt zu erkunden.

Beispielhaft ist die Vergabe der Eigentumswohnungen auf Erbpachtbasis, die Frankfurt regelmäßige Einkünfte bringen, beispielhaft auch für kleine Kommunen wie Plankstadt. Keinesfalls vorbildhaft sind dagegen die Quadratmeterpreise von 7000 bis 8000 Euro mit unerschwinglichen Mieten. Den Ausflüglern kamen dabei die Grundstückspreise im Plankstadter Neubaugebiet Kantstraße schemenhaft in den Sinn. wac