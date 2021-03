  Neue Impftermine für 77- bis 79-Jährige

Plankstadt. Der Gemeinde Plankstadt sind vom Rhein-Neckar-Kreis zwei weitere Impftermine vor Ort mit je 100 Impfdosen zugesagt worden. Das schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Die Impfungen sollen am Donnerstag, 22. April, und Freitag, 23. April, in der Mehrzweckhalle stattfinden. Termine für die danach zweite notwendige Impfung sind der Donnerstag, 27. Mai, und Freitag, 28. Mai. Nachdem der Verwaltung keine Anmeldungen der Altersgruppe über 80 Jahre mehr vorliegen, werden nun in einem Brief alle 77 bis 79 Jahre alten Plankstadter aufgefordert, sich für eine Impfung anzumelden. Stichtag ist der Montag, 5. April.

Das Schreiben erhalten in den nächsten Tagen rund 400 Menschen. Dies bedeutet, dass nur jeder zweite aus dieser Gruppe an den beiden Terminen tatsächlich auch geimpft werden kann. Zurzeit steht immer noch nur begrenzt Impfstoff zur Verfügung. Maßgebend für die Berücksichtigung der Terminvergabe ist der Eingang der Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung. Nicht anmelden kann sich, wer bereits einen Termin in einem Impfzentrum des Rhein-Neckar-Kreises vereinbart hat. Dieser ist vorrangig wahrzunehmen.

Die Gemeinde wird an beiden Impftagen einen Fahrdienst zur und von der Mehrzweckhalle für in der Mobilität eingeschränkte Personen anbieten. Es wird aus den eingegangenen Anmeldungen für kurzfristig abgesagte Termine oder übrigbleibenden Impfstoff eine Warteliste gebildet. Die Verwaltung hofft auf weitere zusätzliche Impftermine vor Ort.