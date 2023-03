Neue Kehrmaschine in Plankstadt ist robust und wendig

Plankstadt. „Mit dem knickgelenkten, spurtreuen Fahrgestell lässt er sich selbst in engen Bereichen optimal manövrieren“, wirbt die Firma Hako für ihren „Citymaster 600“. Die leistungsstarke Reinigungsmaschine „sorgt auch mit großen Lasten für sicheres Fahren auf der Straße sowie für hohe Wendigkeit und Flexibilität im Gelände oder an Bordsteinkanten“. Das Fahrzeug wird künftig in Plankstadt unterwegs sein. Der Ausschuss für Ordnung, Bau und Umwelt genehmigte den Kauf.

Die gebrauchte Straßenkehrmaschine mit Baujahr 2017 und 762 Betriebsstunden kostet 69 000 Euro. Permanenter Allradantrieb, geringes Geräuschniveau, höchster Bedienkomfort, geringe Fahrzeugbreite, enorme Wendigkeit, robust, wartungsfreundlich – all das hat das Gremium überzeugt. Bernhard Müller von der Verwaltung stellte die Neuerwerbung vor, die demnächst aus Stuttgart nach Plankstadt gebracht wird. Im aktuellen Haushalt sind 80 000 Euro für den Erwerb einer gebrauchten Maschine eingestellt.

Mit dem Kauf soll sich die Reinigungsfrequenz erhöhen. Das Gerät kann auch zum Laubsammeln und Reinigen der Straßenrinnen mit der Beseitigung von Wildkräutern eingesetzt werden. Das müssen die Mitarbeiter des Bauhofs nicht mehr von Hand machen. Anwohner befolgten die Bitte der Verwaltung oftmals nicht, parkende Autos für die Straßenreinigung zu entfernen, so Bürgermeister Nils Drescher. Die kleinere Maschine ermöglicht es nun, besser in die so entstehenden Lücken zu arbeiten. Auch kleinere Verbindungswege oder Parkflächen kann die Maschine reinigen. Mit Vorsicht sollen die bisher von der Reinigung ausgenommenen gepflasterten Bereiche zukünftig geputzt werden. Die Restlaufzeit der Maschine wird auf zehn Jahre geschätzt.

Gerhard Waldecker (PlaLi), Andreas Berger (CDU), Ulrike Auffarth (GLP) und Kerstin Engelhardt (SPD) hatten nichts gegen die Anschaffung. Der Beschlussvorschlag ging einstimmig durch.