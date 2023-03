Neue Leiterin im Marketing bei Welde

Plankstadt. Die Welde Braumanufaktur in Plankstadt hat eine neue Marketingleiterin: Miriam Spear (kleines Bild). Die 39-Jährige bringt neben profunder Erfahrung, viel Marketingwissen und strategischem Projektmanagement jede Menge Engagement und Kreativität mit, heißt es in einer Pressemitteilung. Nachdem Spear bereits seit einigen Monaten erfolgreich als Brand Managerin die Braumanufaktur voranbringt, verantwortet sie ab sofort die Gesamtleitung des Bereichs Marketing und Kommunikation bei Welde.

Sie freue sich auf viele spannende Aufgaben im neuen Branchen- und Produktumfeld. „Meine berufliche Leidenschaft gilt der strategischen Entwicklung und medienübergreifenden Umsetzung kreativer neuer Marketingideen“, berichtet Spear. Da sei sie bei Welde in Plankstadt genau richtig und freue sich sehr, die Marken der Braumanufaktur gemeinsam mit dem Team in die Zukunft zu führen. Miriam Spear kommt von der Agenturseite: Sie arbeitete lange im Account Management der Werbeagentur wob AG in Viernheim.

Welde-Chef Max Spielmann ist überzeugt davon, dass mit seiner neuen Marketingleiterin Miriam Spear genau der frische Wind in das Welde-Marketing kommt, den die Braumanufaktur braucht. „Miriam Spear ist eine kluge Frau, sie arbeitet erfrischend strategisch und gleichermaßen kreativ, ist hervorragend vernetzt und eine absolute Teamplayerin“, meint Spielmann. Er sei ebenso wie das ganze Welde-Team begeistert von der hervorragenden Zusammenarbeit. zg/Bild: Welde