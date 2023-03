Neue Lieder in der Kirche

Plankstadt. „Was kann ich mir von Jesus abschauen mit Blick auf mein Leid und das Leid in der Welt?“ Diesen Fragen stellt sich die Plankstadter Pfarrerin Christiane Banse im Gottesdienst am Palmsonntag, 2. April, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche. Der Gottesdienst steht im Zeichen neuer Lieder.

Musikalisch wird ihn Lars Quincke am Keyboard begleiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Mitsingen ist ausdrücklich erlaubt. Jeder, der möchte, ist am Palmsonntag bereits um 9.30 Uhr in die Kirche eingeladen, um gemeinsam mit Lars Quincke die Lieder anzusingen, die dann letztlich auch im Gottesdienst vorkommen. zg