Neue Ministranten in der katholischen Kirche Plankstadt

Plankstadt. In der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus ist es seit vielen Jahren Tradition, dass am Christkönigsfest im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes neue Ministranten in den bestehenden Kreis aufgenommen werden. Pfarrer Lovasz begrüßte vor Kurzem Leah Jungmann und Noah Just, die in der bereits bestehende Gruppe von Friedrich Best und Max Gund begrüßt wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte auch endlich wieder eine kleine Feier im Pfarrsaal in Plankstadt stattfinden. Bei Kaffee und Kuchen rätselten die Familien gemeinsam mit den Jugendlichen beim überaus unterhaltsamen „Mini-Pub-Quiz“ mit.

Wie jedes Jahr musste sich die Gemeinschaft auch wieder von älteren Ministranten trennen, die aufgrund mangelnder Zeit diesen Dienst in der Kirche verlassen mussten. Julia Beisel und Lenas Kolb wurden nach 15 Jahren Engagement in der Gemeinschaft verabschiedet.

Mehr zum Thema Kirche St. Georg Mit weitem Herz Erstkommunion entgegen Mehr erfahren

Im neuen Kirchenjahr werden nun 52 Ministranten die Kirche vor Ort mitgestalten. Ob bei Gottesdiensten, Aktionen oder auch Ausflügen.

Interessierte können sich direkt unter der Mailadresse mail@minis-plankstadt.de melden. zg