Plankstadt. Ganze Generationen von Plankstadtern sind bei ihr in den Kindergarten gegangen, haben ihre ersten Schritt beim Lernen gemacht und spielerisch Sozialverhalten gelernt. Jetzt wurde Charlotte D’Auria nach 45 Arbeitsjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich Kinder, Mitarbeiter und Pfarrer Lüttinger im Garten der Einrichtung, um Charlotte D’Auria zu verabschieden.

Mit dem Lied „Auf Wiedersehen“ (leider wegen der Verordnungen ohne Gesang) wurde sie begrüßt. Pfarrer Uwe Lüttinger gab einen Rückblick auf ihre Berufsjahre. „Das Vorpraktikum absolvierte D’Auria im Kindergarten St. Nikolaus in Plankstadt. Damals wurde unser Kindergarten St. Martin gerade neu gebaut und als Vorpraktikantin war es ihre Aufgabe, den neuen Kindergarten mit einzurichten. Ihr Anerkennungsjahr machte sie dann in St. Martin. Und sie blieb ihm, mit zwei kurzen Unterbrechungen, treu bis zur Rente. In den 45 Berufsjahren gab es viele Veränderungen, die für Charlotte D’Auria aber nie ein Problem waren. Die Pädagogik änderte sich, aber auch die Einrichtung wuchs, Betreuungszeiten und Formen (Ganztagesbetrieb, verlängerte Öffnungszeiten) wechselten mit den Bedürfnissen der Familien.

Charlotte D’Auria wechselte in den Tagesbetrieb, bildete sich immer weiter, um neue pädagogischen Ansätze umsetzen zu können. Und bis zuletzt ging sie mit immer neuem Elan an die Arbeit. Nun freut sie sich auf mehr Zeit mit ihrer eigenen Familie. zg