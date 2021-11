Neuer Edeka-Markt eröffnet in Plankstadt

Plankstadt. Der neue Edeka-Markt von Markus Pirron in der Jahnstraße 27 in Plankstadt öffnet laut Pressemitteilung des Unternehmens nach rund neun Monaten Bauzeit am Donnerstag, 2. Dezember.

Der Vollsortimenter bietet eine Auswahl von über 16 500 Artikeln auf rund 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche. Damit werde Edeka-Kaufmann Markus Pirron gemeinsam mit Marktleiter Michael Busch und seinen 33 Mitarbeitern maßgeblich zur Nahversorgung in Plankstadt und den umliegenden Gemeinden beitragen. „Breite Gänge und eine kundenfreundliche Gestaltung des Marktes lagen uns bei dem Neubau am Herzen“, berichtet Markus Pirron und ergänzt: „Auch viele wichtige Punkte der Energieeffizienz, darunter die LED-Beleuchtung, eine CO2-Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung sowie Kühlregale mit Glastüren ließen sich realisieren, damit wir möglichst viel Energie einsparen können.“

Bäckerei und Café

Der neue Markt hat montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr geöffnet. In der Marktbäckerei gibt es neben Brot, Brötchen und Kuchen auch warme Snacks sowie Kaffeespezialitäten zur Auswahl, die vor Ort im Café verzehrt oder mitgenommen werden können. Einen bequemen Einkauf ermöglichen die rund 130 Parkplätze am Markt.

Frische und Vielfalt sind Markus Pirron, der neben Plankstadt noch einen weiteren Markt in Mannheim-Seckenheim betreibt, besonders wichtig. „Wir bieten unseren Kunden hier die ganze Bandbreite an von Markenartikeln sowie Edeka-Eigenmarken- und Discountartikeln über eine große Auswahl an Bioprodukten, internationalen Spezialitäten, an gluten-, laktosefreien und veganen Produkten sowie Erzeugnissen aus der Region“, zählt der Kaufmann auf. Zu Letzteren gehören unter anderem Honig von der Imkerei Ullrich, Kaffee von der Rösterei Bonafede, Dosenwurst der Metzgerei Engelhardt, Eis von der Eismanufaktur Fontanella, Seifen von Klar oder auch Ludwigs-Nudeln.

Wochenmarktflair mit Beratung

Begrüßt werden die Kunden des Marktes von einer großen Auswahl an frischem Obst und Gemüse. An den Bedienungstheken für Fleisch- und Wurstwaren, Käse sowie Fisch werden zahlreiche Spezialitäten, darunter auch hausgemachte Frischkäsezubereitungen angeboten. „Die Mitarbeiter der Frischetheken geben gerne Auskunft zur Herkunft der Produkte und verraten Tipps und Tricks zur Zubereitung“, informiert Markus Pirron anlässlich der anstehenden Eröffnung.

In der in den Markt integrierten Getränkeabteilung beeindruckt unter anderem die große Auswahl an Weinen mit rund 600 Sorten. Stolz sind der Kaufmann und sein Team auch auf die Unverpackt-Station im Markt, an der die Kunden sich beispielsweise Nüsse, Nudeln und Reis in eigene Behältnisse abfüllen können.

Treuepunkte per App

Markus Pirron legt großen Wert auf Service. Auf Wunsch werden individuelle Geschenkkörbe zusammengestellt und für Fragen aller Art gibt es eine Infokasse. Zum erweiterten Serviceangebot des Markts zählen außerdem der Verkauf von Geschenkgutscheinen, ein kostenloses Wlan für Kunden, das Deutschland Card-Bonusprogramm und die Edeka-App. Mit ihr können die Kunden nicht nur Treuepunkte sammeln und Coupons einlösen, sondern ihre Einkäufe auch direkt scannen und per App bargeldlos bezahlen.

Pirron hat außerdem noch eine weitere Besonderheit geplant: Bald soll vor dem Markt eine Ladesäule für Elektroautos zur Verfügung stehen. zg

