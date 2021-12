Plankstadt. Nach rund neun Monaten Bauzeit öffnet am heutigen Donnerstag, 2. Dezember, der neue Edeka-Markt in der Jahnstraße 27 in Plankstadt. Die geplanten Öffnungszeiten sind laut einer Pressemitteilung des Unternehmens montags bis samstags zwischen 7 und 21 Uhr. Zusätzlich zum Markt gibt es auch ein Café. Bald soll es zudem eine Ladesäule für E-Autos vor dem Supermarkt geben.

