Neuer Wein und Zwiebelkuchen

Plankstadt. Die Entwicklungen in der Pandemie haben dem Vorstand der Arbeiterwohlfahrt (Awo) immer wieder einen Strich durch seine Planungen gemacht, heißt es in einer Mitteilung. Auch jetzt spreche man wieder von einer vierten Corona-Welle. Allerdings: Diesmal sei ein immer größer werdender Streifen am Horizont zu erkennen. „Zwar ändern sich die Corona-Verordnungen immer noch von 3G vielleicht zu 2G und alles muss überprüft werden, genauso wie wir mit der Maske wohl noch eine Weile leben müssen“, heißt es.

Trotzdem wollen die Verantwortlichen einen Ausgleich schaffen: Um die Gelegenheit zu haben, sich auszutauschen, lädt der Ortsverein Mitglieder und Freunde am Samstag, 25. September, um 15.30 Uhr ins „Eviva“ zu neuem Wein und Zwiebelkuchen ein und freut sich auf Gäste. Interessierte melden sich unter Telefon 06202/1 73 14 bis Samstag, 18. September, an. Ein Fahrdienst steht zur Verfügung. zg