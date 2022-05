Neues Rathaus in Plankstadt ist eröffnet

Plankstadt. Es ist ein historischer Moment, zu dem sich zahlreiche Gäste, Gemeinderäte, Politiker und Mitarbeitende der Gemeinde versammeln: Nach rund zwei Jahren Bauzeit wird das neue Rathaus nun eröffnet. Hell und freundlich wirkt es, mit großen Fenstern und einer modernen Einrichtung – und dennoch ist der alte Kern im denkmalgeschützten Hauptgebäude nicht von der Hand zu weisen.

Wie bedeutend dieser Samstag für Plankstadt ist, der nicht zufällig auf den Tag der Städtebauförderung fällt, sieht man schon beim symbolischen Begießen des Bäumchens im Hof. Fraktionsvorsitzende, Bürgermeister Nils Drescher und seine Amtskollegen Matthias Steffan aus Schwetzingen, Jens Geiß aus Oftersheim sowie Eppelheims Stadtchefin Patricia Rebmann, Staatssekretär Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter Andreas Sturm, Landrat Stefan Dallinger und Architekt Jürgen Roth versammeln sich, um das neue Gebäude einzuweihen.

Nach einer musikalischen Einführung der Zwillinge Janis und Laurin Stieger an Geige und Klavier im Trausaal, richtet Bürgermeister Nils Drescher emotionale Worte an die Anwesenden. Im Jahr 1880 sei genau an dieser Stelle das evangelische Schulhaus eröffnet worden – wo künftig Paare heiraten, haben Schüler gelernt. Er bedanke sich für die Förderung des Landes Baden-Württembergs in Höhe von 3,9 Millionen Euro. „Plankstadt hat ein anderes Gesicht bekommen“, erklärt er stolz. Es sei nicht einfach in diesen Zeiten zu bauen – umso schöner also, dass Architekt Roth und sein Team es hervorragend geschafft haben, unter diesen Bedingungen das alte Gebäude mit einem wunderbaren Anbau zu verbinden.

Für Dr. Andre Baumann ist die Gemeinde das Zentrum der Politik. „Gut, dass Baden-Württemberg eine lange Tradition hat, die Kommunen zu unterstützen“, geht er auf die Fördermittel des Landes ein. „Wir kämpfen gemeinsam mit Daniel Born zu dritt für unsere Region“, betont auch CDU-Politiker Andreas Sturm. Landrat Stefan Dallinger bezeichnet das Rathaus als „Haus der Bürgerinnen und Bürger“. Es sei eine kluge Entscheidung gewesen, hier – im Herzen von Plankstadt – Geld zu investieren.

Bewegend ist der Moment auch für Architekt Jürgen Roth. 2012 habe er die ersten Pläne dem Gemeinderat vorgestellt. Nun nach vielen Planungen und Detailfragen sei es schließlich so weit. Und weil das Rathaus für die künftigen Generationen gebaut sei, so Drescher, freue er sich, dass auch der Jugendbeirat einige Worte zur Eröffnung sage. Die Sprecher Pascal Preuß und Sophie-Chloé Hammes betonen, dass sie froh sind, als Jugendliche in Plankstadt die Chance zu haben, gehört zu werden. Bei besonderen Momenten wie diesem darf außerdem ein Eintrag ins Goldene Buch der Kommune nicht fehlen. Nachdem die Unterschriften gesetzt sind, wird das Verwaltungsgebäude schließlich beim Tag der offenen Tür den Bürgern präsentiert.

Ein weiterer Bericht folgt.