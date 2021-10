Nur gut erhaltene Exemplare ins Regal stellen

Plankstadt. Der Plankstadter Bücherschrank ist nicht nur bei den Ortsbewohnern beliebt, sondern auch bei Bücherfreunden aus den Nachbarorten, heißt es in einer Pressemitteilung der Lokalen Agenda. Günstig an der Bushaltestelle in der Ortsmitte gelegen, könne man schnell mal einen Roman mitnehmen und ein paar Tage später wieder einstellen. Leider leide der Schrank in letzter Zeit vermehrt unter Verstopfung durch Papiermüll in Buchform. „Uralte, vergilbte, stockfleckige und verstaubte Exemplare aus Omas Zeiten blockieren die Regale. Dazu kommen Fremdkörper wie Zeitschriften, CD-Cassetten, Werbematerial, Kinderspielzeug, Aktenordner und Ähnliches.“

Die Mitarbeiterinnen der Gemeindebücherei und die Freiwilligen der Lokalen Agenda hätten so jede Menge Mühe, den Müll in den Papiercontainer oder die Graue Tonne zu stopfen und dadurch den Bücherschrank als übersichtliches Angebot zu erhalten. „Die Tauschregeln hängen an der Wand neben dem Schrank und der Schrank freut sich über ihre Beachtung“, schreiben die Verantwortlichen weiter.

Denn es dürfen nur gut erhaltene Bücher aus dem Bereich Unterhaltung und Sachbuch eingestellt werden. Das Alter selbst sei dabei egal. Die Kümmerer bitten darum, keine alten Lexika, überholte Schulbücher oder ähnliches einzustellen. Ebenso seien beschädigte Bücher ein Fall für die Grüne Tonne zu Hause oder für die monatliche Altpapiersammlung der TSG Eintracht. Bücher in zweiter oder gar dritter Reihe einzustellen sei zudem nicht sinnvoll, da sie keinen Überblick zulassen und die Auswahl erschweren. „Bitte helfen Sie mit, dass der öffentliche Bücherschrank der Gemeindebücherei für alle funktionsfähig erhalten bleibt“, appellieren die Verantwortlichen abschließend. zg