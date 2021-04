Nur mit Anmeldung

Plankstadt. Bis zu einem Inzidenzwert von 200 können in der evangelischen Kirche kleine Gottesdienste gefeiert werden. Wenn der Wert drei Tage in Folge die 200 überschritten hat, wird ein Gottesdienst to go angeboten oder zu Online-Gottesdiensten eingeladen. Man sollte sich vorher allerdings auf der Homepage oder in den Schaukästen der evangelischen Kirchengemeinde versichern, ob der Gottesdienst, den man besuchen möchte, tatsächlich stattfinden kann.

AdUnit urban-intext1

Zu den Gottesdiensten und Andachten muss man sich telefonisch im Pfarramt bis jeweils Donnerstagabend anmelden unter der Nummer 06202/2 15 65. Der Anrufbeantworter wird abgehört; bitte den Namen und die Telefonnummer hinterlassen und vor dem Gottesdienst oder der Andacht rechtzeitig da sein. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Maske ist Pflicht.

Hygieneregeln beachten

Die Kirche in Plankstadt steht von Dienstag bis Freitag offen. Hier findet man neben einer anderen Atmosphäre und neben der Ruhe eine wöchentlich wechselnde biblische Szene vor dem Altar, die zur meditativen Betrachtung einlädt. Beim Betreten der Kirche müssen die derzeit gültigen Hygieneregeln beachtet werden: Hände desinfizieren, eine Maske tragen und Abstand halten.

Für persönliche Gespräche steht Pfarrerin Christiane Banse weiterhin zur Verfügung. Donnerstags von 10 bis 11 Uhr kann man sie persönlich in der Kirche antreffen oder einfach vorab telefonisch unter der Nummer 06202/27 01 64 einen Termin vereinbaren. zg

AdUnit urban-intext2