Ölspur in Plankstadt - wer hat etwas gesehen?

Plankstadt. Während der Streifenfahrt bemerkten Beamte des Polizeireviers Schwetzingen am frühen Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr auf der K4147 in Plankstadt eine Ölspur, die sich über mehrere Hundert Meter bis in die Handschuhsheimer Straße zog. Ein Verursacher konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Verunreinigung auf der Fahrbahn musste durch eine Fachfirma beseitigt werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.