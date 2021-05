Örtlichkeit wird noch gesucht

Plankstadt. „Es tut sich was im Hinblick auf die Chorarbeit“, freut sich Norbert Engelhardt als Vorstand des MGV Sängerbund-Liedertafel in einer Pressemitteilung. Mit den neuesten Verordnungen in Baden-Württemberg werden auch wieder Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen im Freien erlaubt. Unter den jeweiligen Hygienevorschriften sind demnach auch Chorproben möglich.

Nach mehr als 14 Monaten Corona-bedingter Abstinenz können sich die Aktiven also ganz allmählich auf gemeinsame gesangliche Aktivitäten einstellen. Auch die Sängerinnen und Sänger des MGV Sängerbund-Liedertafel freuen sich darüber, dass sie in naher Zukunft ihrem Hobby nachgehen, die Geselligkeit und den persönlichen Austausch nach den Proben genießen können. Sobald die entsprechenden Örtlichkeiten gefunden sind, werden die Aktiven erneut zu den jeweiligen Zusammentreffen eingeladen, kündigt der Vorstand an.

Wie viele kommen wieder?

Diesen beschäftigt allerdings die Frage, wie viele der Aktiven wieder in die Chorproben zurückkommen. Die lange Pause macht es ebenfalls erforderlich, neue Chorleiter einzubinden und dadurch auch Anreize für neue Sängerinnen und Sänger zu schaffen. Der Vorstand weist darauf hin, dass die örtlichen Vereine Möglichkeiten bieten, sich in einer Interessengemeinschaft zu beteiligen – mit positiven Auswirkungen für Körper, Geist und Seele. „Wir als MGV möchten daher allen weltoffenen, kulturinteressierten Menschen im Plankstadt ein interessantes Angebot unterbreiten. Allen kulturinteressierten Menschen, jeglichen Geschlechts empfehlen wir, sich unseren Chören anzuschließen und dabei Freunde kennenzulernen, Freude zu empfinden und einen sinnvollen Ausgleich zum stressigen Alltag zu bekommen“, lädt Norbert Engelhardt ein.

Auch die Tatsache, dass sich die Corona-Impfungen immer mehr durchsetzen, macht die Vereinsverantwortlichen für die Zukunft zuversichtlich. Eine der kurzfristig anstehenden Aktivitäten ist das Stadtradeln vom 12. Juni bis 2. Juni.

Anspruchsvolle Herausforderung

Im vergangenen Jahr konnte das Team des MGV Sängerbund-Liedertafel übrigens den zweiten Platz in der Gemeinde belegen – das ist für dieses Jahr erneut eine anspruchsvolle Herausforderung für die Teilnehmer. zg

Info: Alle Interessierten, die beim Team MGV Plankstadt mitradeln möchten, können sich beim Vorstand gerne melden und zwar unter Telefon 06202/1 78 99.

