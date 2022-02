Ohne Termin impfen lassen

Plankstadt. Ein mobiles Impfteam des Kreises bietet am Mittwoch, 2. Februar, 10 bis 16 Uhr, in der Mehrzweckhalle Impfungen gegen Corona an. Gespritzt werden die Vakzine von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei können ohne Anmeldung Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen verabreicht werden. Personen über 30 Jahre erhalten eine Impfung mit Moderna.

Von den mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises können auch Impfwillige ab zwölf Jahren geimpft werden, heißt es in der Ankündigung des Termins in Plankstadt. Impfungen jüngerer Kindern sind auch im Impfstützpunkt Heidelberg (PHV) möglich. Für einen Termin im PHV ist allerdings eine vorherige Buchung erforderlich.