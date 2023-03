Orchester gestaltet Andacht

Plankstadt. „Auf ein Wort, Pilates!“ heißt es am Mittwoch, 29. März, um 19 Uhr zur letzten musikalischen Andacht in der Passionszeit in der evangelische Kirche in Plankstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Überschrift lässt aufhorchen: Wer besitzt so viel Macht, dass er den römischen Statthalter und obersten Richter zum Gespräch vorladen kann? Und was hat das Ganze mit Jesu Kreuzigung zu tun? – Jutta Layer hat Aufzeichnungen über dieses denkwürdige Gespräch und stellt sie in dieser Andacht vor.

Die musikalische Gestaltung übernimmt das Schwetzinger Kammerorchester unter Leitung von Rainer Ruhland. Die Gäste der Andacht dürfen gespannt sein auf ein reiches musikalisches Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Max Reger, Georg Friedrich Händel und Heinrich Schütz. zg