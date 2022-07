Plankstadt. Die Gemeinde kann sich über Fördermittel in Höhe von 1,35 Millionen Euro für das Lehrschwimmbecken. „Sport ist viel mehr als nur Bewegung“, sagt Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, „Sport ist auch Begegnung, Gesundheit, Engagement und Leidenschaft. Im Sport kommen Menschen aus allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten zusammen. Hier wird die Gemeinschaft richtig lebendig.“

Entsprechend seien auch die Sportstätten im Land mehr als das Dach über dem Kopf oder das Wasser im Becken: „Sportstätten sind Orte der sozialen Integration, sie bieten dem Sport und damit den Menschen eine Heimat. Die wenigsten Sportvereine im Land können dabei auf eigene Hallen zurückgreifen. Deshalb sind die kommunalen Sportstätten auch so wichtig: Auf gute kommunale Turnhallen, Rasenplätze und Schwimmbäder sind unser Schul-, Vereins- und Breitensport gleichermaßen angewiesen. Sie zu fördern, ist deshalb eine wichtige Ergänzung unserer bewährten Programme der Städtebauförderung“, so die Ministerin.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm freut sich über diese 1,35 Millionen Euro für die Sanierung des Lehrschwimmbads Friedrichsschule aus der Sportstättenförderung des Landes Baden-Württemberg, heißt es in einer Mitteilung der Partei. „Im vergangenen Oktober habe ich mir bei der Besichtigung des Lehrschwimmbeckens gemeinsam mit Bürgermeister Nils Drescher ein Bild vom Zustand der Sportstätte gemacht und mich daraufhin persönlich bei der Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, dafür eingesetzt, dass zur Sanierung Landesmittel fließe, bilanziert Sturm.

Es sei ein Angebot für viele Generationen. In den Schwimmbecken finde vormittags das Schulschwimmen statt. Nachmittags und am Wochenende wird es rege durch die örtliche DLRG zur Ausbildung von Rettungsschwimmern genutzt und eine Schwimmschule bietet ein Kursangebot an. „Ich danke stellvertretend für alle Ehrenamtlichen Marc Hemberger von der DLRG und freue mich, dass das Land mit der Investition diese wertvolle Arbeit vor Ort unterstützen kann“, so der Abgeordnete abschließend.

Ministerin Nicole Razavi meint dazu: „Sportstätten sind Orte der sozialen Integration, sie bieten dem Sport und damit den Menschen eine Heimat.“ Mit rund 25,5 Millionen Euro Bundes- und Landesfinanzhilfen fördert das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen in diesem Jahr die Sanierung und den Ausbau von kommunalen Sportstätten im Land.

Zwei Maßnahmen unterstützt

Dies teilte Ministerin und Landtagsmitglied Nicole Razavi in Stuttgart mit. Insgesamt 38 Sportstätten erhalten eine Förderung im Rahmen des Investitionspakts Sportstätten (IVS), darunter 23 neue sowie 15 laufende Maßnahmen. Die Fördermittel sind Teil des Bund-Länder-Investitionspakts für Sportstätten (IVS). Einen Antrag konnten Kommunen stellen, die im Städtebauförderungsprogramm des Landes aufgenommen sind.

Voraussetzung ist, dass die Sporteinrichtungen in einem städtebaulichen Erneuerungsgebiet liegen oder diesem dienen. Bis zum Ende der Antragsfrist gingen beim Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen insgesamt 92 Anträge der Städte und Gemeinden im Land ein. Die grün-schwarze Landesregierung fördert die lokalen Sportstätten in Baden-Württemberg mit insgesamt 43,5 Millionen Euro. Der direkt gewählte Abgeordnete für den Wahlkreis Schwetzingen Dr. Andre Baumann freut sich ebenfalls über die Förderung aus Landesmitteln: „Sport ist ein wichtiger Baustein für ein gutes Miteinander und eine funktionierende Zivilgesellschaft. Moderne und vielfältig nutzbare Sportstätten bieten dafür die Basis. Mit der Sportstättenförderung sind unsere Sportvereine und die Schulen gut aufgestellt für die Zukunft. Ich begrüße das sehr.“

Unter den ausgewählten Projekten im Zuge der Förderung von kommunalen Sportstätten in städtebaulichen Erneuerungsgebieten ist – wie bereits erwähnt – auch die Gemeinde Plankstadt.

Zusätzlich erhält die Gemeinde auch aus dem Programm des Kultusministeriums Mittel in Höhe von über einer Millionen Euro für den Ersatzneubau einer Drei-Feldsporthalle sowie einer Zwei-Feld Kultur- und Sporthalle. Baumann sagt dazu: „Sporthallen sind mehr als nur Orte, um Sport zu treiben. Sie sind ein Ort für Begegnung und Austausch. Sportstätten bringen Leben in unsere Städte und Gemeinden – und halten sie so attraktiv.“

Gefördert werden die Sanierung und der Ausbau sowie in Ausnahmefällen auch ein Ersatzneubau von entsprechenden Sportstätten und -anlagen, die primär der Ausübung von Sport dienen . zg