Ortsmeister ermittelt

Plankstadt. Bei den im Corona-Modus und ohne Publikum ausgerichteten Ortsmeisterschaften im Tischtennis gingen bei den Aktiven 17 Akteure an den Start, davon acht in der A-Klasse.

In der B-Klasse qualifizierten sich nachgenannte Halbfinalisten fürs Finale, das Pascal Dilger als neuer Ortsmeister gegen Moritz Fleischmann gewann. Gemeinsame Dritte wurden Ralph Krämer und Reiner Räpple.

Luca Vierling setzt sich bei den Tischtennis-Ortsmeisterschaften in der A-Klasse gegen 16 Kontrahenten durch und erringt den Titel. © Braunbart

In der stärkeren A-Klasse qualifizierten sich wie im Vorjahr nach Halbfinalsiegen Luca Vierling (vs. Kuxhausen) und Markus Kolb (vs. Schäfer) fürs Endspiel.

Dieses Mal ließ sich Luca Vierling nicht mehr vom Titelverteidiger überraschen und holte sich mit 3:0-Sätzen souverän den Ortsmeistertitel zurück. Gemeinsame Dritte wurden Jakob Kuxhausen und Chris Schäfer.

Die Doppel wurden in nur einer Klasse gespielt. Im Endspiel setzten sich Arnd von Conrady/Markus Kolb hauchdünn (11:9 im Fünften) gegen Chris Schäfer/Jakob Kuxhausen als neue Titelträger durch. Gemeinsame Dritte wurden Luca Vierling/Vincent Wiest und Jan Peters/Willi Geberzahn.

Nach einem von den Jugendtrainern Moritz Fleischmann, Boris Pastler und Vincent Wiest organisierten Trainingslehrgang waren die Jugendlichen für die Saison bestens vorbereitet.

Danach galt es dann für die zehn Teilnehmer, das Gelernte bei den Jugend-Ortsmeisterschaften in die Tat umzusetzen. Den Titel holte sich Frederic Hagemeister vor Andreas Prim und Chris Jaun. go