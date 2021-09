Partei fühlt Aufwind

Plankstadt. Die jüngste Vorstandssitzung des SPD-Ortsvereins war von großer Zufriedenheit geprägt. Der Rückblick auf die harmonische Ehrungsmatinee fiel sehr positiv aus – der Vorsitzende Dr. Jürgen Kegler berichtete, dass auch Mitglieder, die krankheitsbedingt nicht an der Matinee teilnehmen konnten, inzwischen die Ehrenurkunde mit Präsent überreicht bekommen haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Außerdem sorgten die sprunghaft gestiegenen Umfragewerte des sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz bei den Genossen für große Freude. Ganz offenkundig zahle sich die souveräne und kenntnisreiche Darstellung von Olaf Scholz in den Medien bei den Wählern aus, so das Meinungsbild in der SPD Plankstadt.

Scholz und die Bundes-SPD hätten es nicht nötig, den CDU-Kanzlerkandidaten und die Grüne-Kandidatin persönlich herabzusetzen. Als weiteres großes Plus habe sich die engagierte SPD-Kandidatin Neza Yildirim im hiesigen Wahlkreis ausgewirkt. sr/zg