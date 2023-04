Partnerschaft mit Argenta wird besiegelt

Plankstadt. Vorsitzender Manfred Kresser begrüßte zur Mitgliederversammlung des Partnerschaftsvereins Plankstadt – Castelnau-le-Lez und ging in seinem Rückblick in erster Linie auf das „herausragende Ereignis“, das Gemeindejubiläum mit dem Besuch der französischen und italienischen Freunde ein.

Ein großes Dankeschön sprach er Sabine Bender aus, die bei der Vorbereitung auf dieses Treffen Hervorragendes geleistet hatte. Sein weiterer Dank galt den Gastfamilien, den Helfern und der Gemeinde, die den Verein hierbei großzügig unterstützt hatte.

Im vergangenen Jahr seien wieder reguläre Vorstandssitzung abgehalten worden und eine kleine Delegation sei anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Partnerschaft in Castelnau gewesen. Weitere Veranstaltungen waren die Stadtführung in Speyer, der Boule-Nachmittag und ein Vortrag über die Picardie.

Dr. Julius Herold präsentierte anschließend den Kassenbericht. Der Kassenstand war gegenüber dem Vorjahr fast identisch. Er dankte ausdrücklich der Verwaltung für die finanzielle Unterstützung. Die Mitgliederzahl ist zum 31. Dezember leicht angestiegen: Es gibt 31 Einzel- und 47 Familienmitgliedschaften, was in der Summe 125 Personen ausmache.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurden Jürgen Tegge als zweiter Vorsitzender und Gottfried Sauter als Schriftführer einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Manfred Kresser erwähnte beim Blick in die Zukunft den am Samstag, 22. April, geplanten Tagesausflug ins Elsass. Für das von der TSG Eintracht ausgerichtete Jugendfußballturnier mit Mannschaften aus Castelnau und Argenta im Juni würden noch Gastfamilien für Begleitpersonen gesucht. Helfer seien beim Ortsmittefest, 17. und 18. Juni, willkommen. Der Partnerschaftsverein beteiligt sich mit einem Getränkestand.

Das Wochenende darauf wird eine kleine Delegation anlässlich des Partnerschaftsjubiläums zwischen Argenta und Castelnau in Südfrankreich zu Gast sein. Mit einer größeren Reisegruppe geht es vom 7. bis 10. September in die Emilia-Romagna. In Argenta wird das 20-jährige Bestehen der französisch-italienischen Partnerschaft gefeiert. Das herausragende Ereignis für den Verein wird an diesem verlängerten Wochenende die Begründung der Partnerschaft mit Argenta sein. sg