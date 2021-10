Per Adressliste zu den Süßigkeiten

Plankstadt. Das schaurig-schöne Halloween wird auch viele Plankstadter Kinder in ihren Kostümen auf die Straßen ziehen, um „Süßes oder Saures“ zu verlangen. Damit die Eltern der Jüngsten am Sonntag, 31. Oktober, wissen, an welchen Türen ihr Nachwuchs klingeln darf und auch Süßigkeiten erhält, hat Kerstin Engelhardt eine Liste mit Adressen zusammengestellt. Hier wird – ähnlich wie im vergangenen Jahr – „Halloween to go“ angeboten. 39 Anlaufpunkte sind es aktuell. Teils mehrere in derselben Straße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Liste kann im Internet unter der Adresse https://goo.gl/maps/E7SgDcbWqLncKnhi6 abgerufen werden. Wer selbst als Süßigkeitenspender in die Liste eingetragen werden möchte, kann sich per E-Mail an kengelhardt3009@gmail.com wenden. caz