Peter Lemke liest Kindern in Plankstadter Bücherei vor

Plankstadt. Abtauchen in die Welt der Fantasie, der Abenteuer und der Märchen – und das live in der Plankstadter Bücherei: Peter Lemke öffnet einmal mehr seinen Koffer voller Erzählungen und liest spannende Geschichten für Kinder im Alter von fünf bis neuen Jahren vor. Los geht die nächste mitreißende Vorlesestunde am Donnerstag, 24. März, um 16.30 Uhr.

Regelmäßig sollen nach Auskunft der Organisatoren einmal im Monat weitere Termine bis zum Sommer folgen: An den Donnerstagen des 7. April, 5. Mai und 2. Juni lädt Lemke noch dreimal dazu ein, sich von den Erzählungen in die Fantasie entführen zu lassen. Die Vorlesestunde ist ein monatliches und kostenloses Angebot, das Büchereiteam bittet allerdings um eine vorherige und verbindliche Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Verbindlich anmelden

Die entsprechenden Anmeldungen nimmt das Büchereiteam unter Telefon 06202/20 06 57 oder per E-Mail an die Adresse buecherei@plankstadt.de ab sofort entgegen. Für den Besuch der Vorlesestunde gelten die jeweils aktuellen Corona-Hygieneregeln. zg

