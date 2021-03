Plankstadt. Abtauchen in die Welt der Märchen, Hexen oder auch Abenteuer- und Gruselgeschichten – Peter Lemke vermisst das Vorlesen in der Bücherei sehr. Daher bietet er für die Kinder seine Vorlesestunden online an. Der erste Termin ist am Donnerstag, 25. März, um 16.30 Uhr.

Anmeldung per E-Mail an buecherei@plankstadt.de oder Telefon 06202/20 06 57. Die Mitarbeiter senden den Kindern dann den Link zum Einwählen zu. Die Vorlesestunde findet über das Online-Portal Meetzi statt. Der Eintritt ist frei.