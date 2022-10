Pflege als große Aufgabe

Plankstadt. Der Ortsverband des Sozialverbandes VdK lädt zu einer Podiumsdiskussion mit dem Thema „Nächstenpflege“ ein. Am Dienstag, 25. Oktober, sind Interessierte ab 18 Uhr im Trauzimmer des Rathauses in der Schwetzinger Straße willkommen. Einlass ist um 17.30 Uhr.

„Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie ein Vertreter des Landesverbandes VdK Baden-Württemberg aus Stuttgart sind anwesend“, schreibt der Ortsverband in seiner Ankündigung zur Podiumsdiskussion, die Teil der Pflegekampagne der Organisation ist. Moderiert wird die Veranstaltung von Jürgen Gruler, Chefredakteur der Schwetzinger Zeitung. „Pflege ist eine große Herausforderung in der Gesellschaft“, heißt es in der Ankündigung. „Sie betrifft uns alle, denn jeder von uns möchte alt werden und das am besten im Kreis seiner Liebsten.“ 80 Prozent der über vier Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland würden zu Hause versorgt. Für die meisten Angehörigen sei die Pflege eine Selbstverständlichkeit. „Gleichzeitig bringt sie die Pflege aber oft an ihre Grenzen – körperlich, psychisch und finanziell.“

Kooperation mit Kreisverband

Kampagnenauftakt war am 9. Mai in Berlin. Die Diskussion in Plankstadt wird nun vom Ortsverband in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Mannheim organisiert. zg