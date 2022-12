Plätzchen für einen guten Zweck

Plankstadt. Die Hausfrauen sind in der Vorweihnachtszeit besonders aktiv. „Am 10. und 11. Dezember findet der traditionelle Weihnachtsmarkt der Gemeinde Plankstadt auf dem Rathausplatz statt und wir sind in einem Häuschen der Gemeinde präsent“, kündigen sie in einem Schreiben an. „Hier werden wir unser Weihnachtsgebäck sowie Glühwein und Bratwurst verkaufen.“

Die Hausfrauen bitten dafür um Unterstützung: „Jahr für Jahr bereichern unsere fleißigen Bäckerinnen unseren Stand mit selbst gebackenen Köstlichkeiten, die sehr beliebt und schnell ausverkauft sind. So haben wir die Möglichkeit, mit dem Erlös aus dem Verkauf die Notgemeinschaft Plankstadt mit einem stattlichen Betrag zu unterstützen.“ Gebäck für den Verkauf kann bis Donnerstag, 8. Dezember, 12 Uhr, bei der Vereinsvorsitzenden Astrid Baro, Ehehaltstraße 1, oder Annegret Joachim, Beethovenstraße 7, abgegeben werden.

Einstimmen auf Heiligabend

Am Mittwoch, 14. Dezember, folgt um 15 Uhr die Weihnachtsfeier der Hausfrauen in der Mehrzweckhalle, wozu der Vorstand die Vereinsmitglieder einlädt. Neben Ehrungen wollen die Hausfrauen sich bei Kaffee und Christstollen sowie einem besinnlichen Rahmenprogramm auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. zg