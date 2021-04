Plankstadt. Zum Taizé-Gebet am Mittwoch, 14. April, um 19 Uhr lädt die evangelische Gemeinde in die mit Kerzen und bunten Tüchern geschmückte Kirche ein. Mit Liedern aus Taizé, Texten von Roger Schütz, mit Gebeten und Bibelworten wird die Andacht in meditativer Weise gestaltet. Alle, die Stille und Besinnung suchen, Freude und Kraft gewinnen wollen, sind hierzu willkommen.

AdUnit urban-intext1

Normalerweise ist eine Anmeldung notwendig. Diesmal sind jedoch noch Plätze frei, so dass Interessierte kurzfristig vorbeischauen können, solange der Platz reicht. Bis zu einem Inzidenzwert von 200 kann die Gemeinde kleine Gottesdienste in der Kirche feiern. Besucher sollen vor dem Gottesdienst oder der Andacht rechtzeitig da sein und bitte eine medizinische Mund-Nase-Maske tragen.

Die Kirche in Plankstadt steht von Dienstag bis Freitag offen. Hier finden Gläubige neben einer anderen Atmosphäre und neben der Ruhe eine wöchentlich wechselnde biblische Szene vor dem Altar, die zur meditativen Betrachtung einlädt. Bitte beachten Sie beim Betreten der Kirche die Hygieneregeln, desinfizieren Sie beim Betreten Ihre Hände, tragen Sie Maske und halten Sie Abstand. zg