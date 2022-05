Plankstadt: "A!real III" bekommt Infrastruktur

Plankstadt. Die Arbeiten im Gewerbegebiet „A!real III“ am nördlichen Ortseingang sind in vollem Gange. Eine 14 000 Quadratmeter große Produktions- und Industriehalle entstehen (wir berichteten). Logivest, ein inhabergeführtes Beratungsunternehmen mit Fokus auf Logistikimmobilien und Logistikstandorte, hat das 25 000 Quadratmeter große Gewerbegrundstück an Prologis vermittelt. Die Firma hat das gesamte Grundstück gekauft, wird darauf die Halle bauen und anschließend an andere Unternehmen vermieten.

Wer genau seinen Standort in die Halle verlegen oder ein weiteres Domizil dort aufbauen wird, ist derzeit öffentlich noch nicht bekannt. Ein Teilbereich des Neubaus sei aber bereits an ein regional ansässiges Unternehmen vergeben, wie die Firma Prologis bereits im März bestätigte.

Fahrbahn ist verengt

Bis es so weit ist, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Derzeit stehen Straßenbau, die Kanäle und Versickerungsanlagen auf dem Programm – die Infrastruktur für das spätere Gebäude wird geschaffen. Die Fahrbahn ist deshalb auf einem kurzen Abschnitt verengt, die Abbiegerspur zur Auffahrt auf die Bundesstraße 535 ebenfalls verkürzt.

Voraussichtlich im Herbst wird dann mit dem Bau der Halle begonnen. Die Fläche ist Teil der dritten Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebietes „A!real“. Die Fertigstellung der Immobilie ist für das vierte Quartal im Jahr 2023 vorgesehen. caz