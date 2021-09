Plankstadt bekommt eigene App

Plankstadt. Die Gemeinde wagt einen weiteren Schritt in der Digitalisierung und entwickelt eine eigene App. Dafür beauftragte der Verwaltungs- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung eine Firma mit der Entwicklung der App.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gemeinde wolle auch im digitalen Zeitalter Impulsgeber für die Menschen, Vereine, Firmen und Institutionen sein, heißt es in der Sitzungsvorlage. Dies bedeute, die Herausforderung der Digitalisierung anzunehmen und deren Chancen konsequent zu nutzen. Die Plankstadt-App soll daher an die Bedürfnisse der Gemeinde angepasste werden. Zwei Angebote von Entwicklern sind bei der Verwaltung eingegangen, das Angebot der Firma digitalenabler schneidet insgesamt bei der Auswertung in einem Punktesystem besser ab.

Bürgermeister Nils Drescher merkte an, dass die App künftig den Telegram-Newsletter ersetzen solle. Dieser erreiche aktuell rund 600 Personen – diese Nutzerzahl sei mindestens auch das Ziel für die App.

„Entwicklung ist sinnvoll“

„Unsere Kommunikation wird digitalisiert“, fasste Karolin Kolb von der Plankstadter Liste (PlaLi) zusammen. In fast jedem deutschen Haushalt gebe es mittlerweile ein Smartphone – daher sei die Entwicklung einer App sehr sinnvoll.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dr. Felix Geisler (CDU) begrüßte die App ebenfalls, merkte aber auch an, dass auf den Preis geachtet werden müsse und die Kosten nicht zu hoch werden sollten. „Es ist gut, dass wir erst einmal das Basisangebot haben“, sagte er. Im Anschluss könne man das Angebot immer noch erweitern, wenn entsprechend viele Nutzer die App aufriefen.

Thomas Burger von der Grünen Liste Plankstadt (GLP) sah in der App „einen Schritt zur Digitalisierung“. Hierbei sei auch das Marketing wichtig. Stück für Stück könne man dann die Applikation erweitern.

„Für die SPD war wichtig, dass die App benutzerfreundlich ist“, erklärte Jutta Schneider (SPD). Sie solle einfach zu bedienen sein. Zudem solle man die Kosten im Blick behalten. Der Ausschuss beschloss einstimmig, eine der beiden Firmen mit der Entwicklung einer Plankstadt-App zu beauftragen.