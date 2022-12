Plankstadt: Das Engagement der Sänger geht über den Gesang hinaus

Plankstadt. Nach zweijähriger Corona-bedingter Auszeit veranstaltete die Chorgemeinschaft Plankstadt erstmals einen Kaffeenachmittag für die Sängerfamilie – inklusive Ehrungen langjähriger, treuer Mitglieder.

Nach der musikalischen Einleitung mit „Sicilienna“ von Gabriel Fauré am E-Piano, vorgetragen von Chorleiter Hans Jochen Kaube, freute sich Vorsitzender Manfred Berger, zahlreiche Besucher in der herbstlich geschmückten Dr.-Erwin-Senn-Halle, die von der TSG Eintracht zur Verfügung gestellt wurde, zu begrüßen. Bürgermeister Nils Drescher und Wolfgang Eichhorn, der Vorsitzende der IG Vereine, waren ebenfalls vor Ort.

Die Geehrten 40 Jahre aktives Singen: Ortrud Maier. 70 Jahre fördernde Mitgliedschaft: Reinhold Müller. 50 Jahre: Vera Schuhmacher, Heinrich Schönig, Hans Schuhmacher, Rosel Würth und Hans Zimmermann. 40 Jahre: Michael Berlinghof, Hans Gaa, Gottfried Sauter, Horst Schroth und Bernhard Sessler. 25 Jahre: Klaus Roth. zg

Mit einem Zitat von Konrad Adenauer leitete Wolfgang Eichhorn zu Ehrungen und Auszeichnungen über, die an aktive Sänger oder langjährige Mitglieder zu verleihen zu den schönsten Aufgaben eines Vereinsvorsitzenden gehörten. Meist seien es die „Älteren“, die geehrt würden, von denen „Jüngere“ etwas lernen könnten. „Denn diese Generation hat immer fleißig gearbeitet, aufgebaut und nach vorne geschaut“, schreibt die Chorgemeinschaft. „Bis heute profitieren die nachfolgenden Generationen von deren immensen Kraft und Stärke Was wäre unsere Gesellschaft heute, ohne diese wichtigen Erinnerungen und Erzählungen? Das darf und soll nicht in Vergessenheit geraten.“ Nachmittage wie in der Senn-Halle sollten geradezu „Pflichtveranstaltungen“ der Vereinsvorstände werden. Herzlicher Applaus war Eichhorn für seine prägnante Ansprache sicher.

Persönliche Worte

Manfred Berger hatte sich anschließend ebenso gut vorbereitet, denn für jeden der zu Ehrenden fand auch er sehr persönliche Worte voller Dank und Anerkennung für die jahrelange Unterstützung des Chorgesangs. Hervorgehoben und gewürdigt hatte er auch bei einigen die einstmalige Mitarbeit in verschiedenen Ämtern des Vorstandes – darunter Vera Schuhmacher, Reinhold Müller und Gottfried Sauter.

Unterstützt vom dritten Vorsitzenden Dieter List erhielten die Geehrten Urkunden, Ehrennadeln in Silber und Gold sowie Präsente, „wobei dem ,jung‘ gebliebenen Reinhold Müller eine besondere, hochkarätige Würdigung zuteilwurde, denn immerhin ist er seit 70 Jahren dabei“, schreiben die Verantwortlichen der Gemeinschaft. Einige der zu ehrenden Mitglieder konnten nicht vor Ort sein – darunter auch Ortrud Maier, die als einzige aktive Sängerin für 40 Jahre Singen im Chor ausgezeichnet werden sollte.

Der Chor hatte den würdigen musikalischen Rahmen der Ehrungen mit Liedvorträgen wie „Wir lieben sehr im Herzen“, dem aus Schweden stammenden „Sommarpsalm“ und „Im Wald und auf der Heide“ gestaltet.

Der Vorstand lud anschließend zu Kaffee, Kuchen und Getränken ein. Lockere Gespräche und reger Austausch bei freudigem Wiedersehen an den Tischen rundeten einen schönen Nachmittag bei der Sängerfamilie ab. Beim überwiegend älteren Publikum war auch zu hören, es sei schade, dass die kulturtragenden Chöre im Allgemeinen kaum noch Nachwuchs hätten. Deshalb sollt die Kulturnation Deutschland künftig unbedingt darauf bedacht sein, Singen in der Gemeinschaft schon im Kindesalter zu fördern – „Denn es gibt keine Kultur ohne Gesang“, betonen die Sänger. zg