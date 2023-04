Plankstadt: Der Name wechselt – aber der Liederabend bleibt

Plankstadt. Wer in der Vergangenheit in Plankstadt den Namen „Martina Mehrer“ im Zusammenhang mit dem Begriff „Liederabend“ hörte, konnte sich schon seit Jahren immer wieder auf eine liebevoll ausgewählte Mischung an Opern, Operetten, Musical und Evergreens freuen. Nun, nachdem die Corona-Pandemie der Kultur – und auch Martina – drei Jahre lang einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, steht zwar mit „Ahnepohl“ ein neuer Name auf den Plakaten, doch die Stimmgewalt und die Liebe zur Musik bleiben Konstanten, die auch für den heiß ersehnten Liederabend am Samstag, 27. April, die Karten rasch rar werden ließen. Inzwischen sind sie ausverkauft.

Gemeinsam mit ihren langjährigen Freunden und Bühnenpartnern Birgit Amail-Funk, Siegfried Wosnitzka und Claudia Verclas zaubert Martina Ahnepohl im Gemeindezentrum nun einen stimmungsvollen Abend auf die Bühne, der von Puccini über Webber und Gershwin bis hin zu Abba und Edith Piaf führt und dabei bekannte Klassiker auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch beinhaltet. Dazu passend führt Barbara Hennl-Goll von der „Bücherinsel“ Brühl mit Moderationen zu den Stücken durch den Abend.

In Abendkleidern und festlichem Ambiente wollen die Akteure alte und neue Musik in Einklang setzen. Da bringt beispielsweise Siegfried Wosnitzka mit seinem samtigen Bass und Titeln wie „You raise me up“ oder „Unstillbare Gier“ aus dem Musical „Tanz der Vampire“ die Herzen der Zuschauer zum Schmelzen und Birgit Amail-Funk verzaubert das Publikum mit ihrem klaren und klingenden Sopran in Stücken wie „Summertime“ von George Gershwin aus der Oper „Porgy and Bess“ oder „Meine Lippen sie küssen so heiß“ aus der Operette „Giuditta“ von Franz Lehár.

Das Duett als Bonbon

Das perfekte Zusammenspiel der Stimmen wird während des Liederabends erst in den Duetten deutlich. So zeigen Martina Ahnepohl und „Siggi“ Wosnitzka unter anderem das Stück „Lippen schweigen“ von Franz Lehár und gemeinsam mit Birgit Amail-Funk singt Ahnepohl „I got rhythm“ von Gershwin. „Wir sind alle drei richtig heiß auf den Liederabend und freuen uns tierisch darauf“, schwärmt die bekannte Plankstadterin gegenüber dieser Zeitung und verrät in dem Zuge Auszüge aus dem bunten Programm, das die Besucher erwartet.

Ein Titel, der bei Martina Ahnepohl nie fehlen darf, und der seit Jahren ein großartiges Highlight ihrer Konzerte und Liederabende darstellt, ist „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“ von Silvester Levay und Michael Kunze. Auch am 27. April wird die Sopranistin wieder all ihre Emotionen und Gefühle in diese mächtige Ballade stecken – und sie vielleicht als eine Art Befreiungsschlag aus der Pandemiezeit nutzen, die allen Kultur- und Gesangsbegeisterten jahrelang ein hohes Gut und hauptberuflichen Künstlern den Lebensunterhalt nahm.

Denn auch der Plankstadterin fehlte es während der Corona-Pandemie sehr, ihrer Leidenschaft Musik nachzugehen. Immer noch ist für sie das Gefühl, wieder auftreten zu können, „ein bisschen ungewohnt“, wie die Sängerin uns verrät. „Und auch begleitet von Vorsicht, weil man in den letzten Jahren gelernt hat: Nichts ist sicher. Also man möchte sich auch nicht zu sehr freuen – aus Angst, man muss es vielleicht doch wieder absagen.“

Immerhin fiel auch das in Plankstadt und Umgebung so beliebte Weihnachtskonzert, das Martina Ahnepohl in der Vergangenheit immer am 27. Dezember mit Familie und Freunden veranstaltete, der Pandemie zum Opfer. Drei Jahre in Folge musste es abgesagt werden – und auch in Zukunft will die Sopranistin das Benefizkonzert nicht mehr um die Weihnachtszeit stattfinden lassen. „Stattdessen wäre ein Konzert im Sommer mit Freunden und Familie eine Überlegung. Aber da ist noch gar nichts sicher.“

Worauf sich nun die Besucher des Liederabends am Samstag, 27. April, freuen können, sind nicht nur die Titel, die Martina Ahnepohl und ihre Mitstreiter so sorgfältig ausgewählt haben. Bereits seit über zehn Jahren singt die Sopranistin mit Siegfried Wosnitzka und Birgit Amail-Funk. Die beiden sind fester Bestandteil der Konzerte und Liederabende, die Ahnepohl in und um Plankstadt veranstaltet – und ihre Verbundenheit und Freundschaft spürt man nicht nur im Privaten, sondern besonders stark auf der Bühne.