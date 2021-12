Seit Samstag, 11. Dezember, gilt ein Verbot für den Verkauf und Konsum von Alkohol an vielen Orten im Rhein-Neckar-Kreis, so auch an zahlreichen öffentlichen Plätzen in Plankstadt. Laut Landratsamt waren die Gesundheitsämter verpflichtet, gemeinsam mit den betroffenen Städten und Gemeinden Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten festzulegen, an denen

...