Plankstadt: Oktoberfest in der Gänsweid

Plankstadt. Die Plankstadter Liste lädt an diesem Sonntag, 25. September, zum Oktoberfest an der Grillhütte in der Gänsweid ein. Ab 11 Uhr gibt es unter anderem Weißwürste mit Brezeln, Gegrilltes, Salate sowie Kaffee und hausgemachten Kuchen als Gaumenfreuden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stips Kraus-Vierling sorgt für die Unterhaltung: Der musikalische Alleinunterhalter untermalt bestens die Gespräche auf seine beliebte Weise, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Bevölkerung ist willkommen, ein paar angenehme Stunden in guter Atmosphäre auf dem Festgelände Gänsweid zu verbringen. zg