Plankstadt spielt seit 2005 leidenschaftlich Boule

Das französische Wurfspiel „Boule“ – auch „Pétanque“ genannt – wird schon seit vielen Jahren in Plankstadt gespielt. „2004 wurden die Boulebahnen auf dem Spielplatz am Antoniusweg von der Gemeinde eingeweiht“, berichtet Wolfgang Ochs. Es habe damals Interessenten an einer Boule-Gruppe gegeben, woraufhin er sich ein Jahr später die Namen dieser vom Rathaus habe schicken lassen, um sie zu

...