Plankstadt sucht Bilder von der Baustelle des Rathauses für Ausstellung

Plankstadt. Wer hatte den Abriss, die Baustelle und den Neubau des Rathausanbaus oder auch die äußeren Umbauarbeiten im Blick und hat auf den Auslöser seiner Kamera gedrückt?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für eine Bilderausstellung zur Rathauseröffnung im Mai dieses Jahres sucht die Gemeinde Fotografien, die vielleicht aus der Situation heraus oder auch ganz bewusst entstanden sind, um den Augenblick für die Nachwelt festzuhalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. Das gesuchte Motiv: die Baustelle, auf der in den vergangenen Monaten der neue Rathausanbau entstanden ist, die eingerüsteten Gebäude, das Anliefern von Material, Baggerarbeiten und mehr.

Bis Ende des Monats einsenden

Teilnehmer werden gebeten, maximal drei Bilder als PDF zur Auswahl per E-Mail an kultur@plankstadt.de zu senden. In der Mail sollten Vorname, Name, das Aufnahmedatum und Kontaktdaten mitgeteilt werden. Diese werden nur für den Zweck der Kontaktaufnahme zur Organisation der einmalig stattfindenden Ausstellung genutzt, betont die Gemeinde. Einsendeschluss ist Donnerstag, 31. März. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Weitere Informationen zur Aktion gibt es per Mailanfrage unter kultur@plankstadt.de