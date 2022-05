Plankstadter "Ahrschipper" sind jetzt ein eingetragener Verein

Plankstadt. Acht Monate sind vergangen, seit sich die Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands ereignete und neben Schäden in Milliardenhöhe auch zahlreiche Tote und Verletzte zur Folge hatte. Besonders in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren die Menschen von der Jahrhundertflut betroffen, was bundesweit Fassungslosigkeit, aber auch eine enorme Hilfsbereitschaft auslöste.

So auch bei den „Ahrschippern“ um Organisator Joe Herrmann aus Plankstadt, die seither regelmäßig gemeinsam ins Ahrtal gefahren sind, um bei den Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten vor Ort mitanzupacken (wir berichteten mehrfach). Wie sich die Gruppe aktuell für das Flutgebiet einsetzt und was ihre Pläne für die Zukunft sind, darüber hat Joe Herrmann jetzt einmal mehr im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

Knapp 30 Einsatzfahrten hat die Gruppe seit Juli 2021 absolviert. Zwar mag die mediale Berichterstattung über das Hochwasser und seine Folgen deutlich abgenommen haben, aber Hilfe werde dennoch weiterhin benötigt, erzählt Herrmann. „Wir können die Leute nicht einfach im Stich lassen, nur weil das Thema in den Medien kaum noch vorkommt“, findet er.

Deshalb machen sich die „Ahrschipper“ aktuell etwa an jedem zweiten Wochenende auf den Weg ins Ahrtal. Bei den letzten Fahrten sei die Gruppe mit 15 bis 20 Helfern aber vergleichsweise klein gewesen. Joe Herrmann verweist auf die derzeitigen Umstände: „Neben den Osterfeiertagen hatten wir leider auch einige Corona-Ausfälle. Deshalb sind wir auch nicht mit dem Bus, sondern mit Autos gefahren.“

Kein Ende der Arbeiten in Sicht

Zuletzt haben die „Ahrschipper“ vor allem in diversen Privathaushalten im Swisttal im südlichen Nordrhein-Westfalen mitangepackt. Nach den vielen Monaten seit der Flutkatastrophe sollte man meinen, dass bereits alle betroffenen Haushalte ausgeräumt und entkernt wurden.

Dem ist aber nicht so, wie Herrmann verdeutlicht: „Es gibt immer noch viele Häuser und Wohnungen, in denen wir dabei helfen, den Putz von den Wänden zu nehmen oder Estrich und Fliesen aufzubrechen.“ Außerdem hätten sie bei einem ihrer letzten Einsätze im Heim eines 81-Jährigen beispielsweise neuen Estrich verlegt sowie Fensterrahmen gestrichen.

„Die Menschen sind wirklich froh und dankbar, dass wir sie immer noch unterstützen. Das merkt man im Gespräch mit ihnen. Viele kochen oder bestellen etwas zum Mittagessen für uns und bedanken sich so“, erzählt Herrmann.

„Für uns ist klar, dass wir auch weiterhin ins Flutgebiet fahren werden. Es ist wie ein Virus, das uns angesteckt hat – wenn man das Ausmaß der Katastrophe einmal mit eigenen Augen gesehen hat, dann hat man einfach den Drang, immer wieder zu helfen“, erklärt der Plankstadter.

Besonders stolz ist Joe Herrmann darauf, dass er sich seit Februar dieses Jahres offiziell als Vorsitzenden der „Ahrschipper e. V.“ bezeichnen darf. Was im Sommer 2021 als spontane Solidaritätsaktion entstand, ist nun zu einem eingetragenen, gemeinnützigen Verein in Plankstadt geworden, der 64 Mitglieder aus dem ganzen Rhein-Neckar-Gebiet zählt.

In Zukunft soll der Fokus des Vereins auch auf Projekte in der Region um Plankstadt gelenkt werden. So spricht Herrmann etwa davon, lokale Vereine bei Aufräumaktionen zu unterstützen. „Ich denke da zum Beispiel an den Vogelpark in der Gemeinde oder auch an Tierheime. Wir sind zur Stelle, wenn jemand unsere Hilfe benötigt.“

So möchte sich Herrmann auch im Hinblick auf den Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar im September mit den Verantwortlichen des Vogelparks in Verbindung setzen: „Es liegt uns am Herzen, zu helfen.“