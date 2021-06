Plankstadter Ausschuss über Gutachterausschuss Bezirk Schwetzingen

Plankstadt. Zum Schluss war der Geschäftsbericht der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses Bezirk Schwetzingen für das Jahr 2020 Thema im Ausschuss. Zum März vergangenen Jahres wurde der gemeinsame Gutachterausschuss gegründet und hat seither in Schwetzingen seine Arbeit aufgenommen. Für Plankstadt bedeutet der Zusammenschluss, dass alle Aufgaben den Gutachterausschuss betreffend nun in der Geschäftsstelle in Schwetzingen verbleiben.

Für die Gemeinde entfallen für das Geschäftsjahr 2020 13 735,67 Euro. Das sind 1,18 Euro pro Einwohner. Bei der Beschlussfassung zur Gründung berechnete man 1,42 Euro – der vorhergesehene Wert wurde somit um 17 Prozent unterschritten. „Mit höchster Priorität soll 2021 die Zusammenführung der Bodenrichtwertkarten zu einer gemeinsamen digitalen Bodenrichtwertkarte umgesetzt werden“, heißt es im Geschäftsbericht.

„Die Zusammenarbeit mit dem Gutachterausschuss funktioniert gut, wir hatten schon mehrere Treffen“, resümierte Michael Szeifert-Kiss von der Bauverwaltung. Die Mitglieder nahmen den Geschäftsbericht zur Kenntnis.

Dr. Stephan Verclas (PlaLi) merkte zwei Punkte an: „Zum einen hätten wir gerne eine Kosten-Nutzen-Analyse für Plankstadt. Was ist tatsächlich der Mehrwert für uns? Außerdem soll für die Zukunft der Gutachterausschuss personell fast verdoppelt werden. Das sehen wir kritisch, da als einziges Argument bisher die temporäre Erhöhung durch die Erstellung der Bodenrichtwertkarte genannt worden ist.“

Bürgermeister Nils Drescher entgegnete, dass der Zusammenschluss durchaus wirtschaftlich sei. Des Weiteren sei er froh, dass die Mammutaufgabe, alle Bodenrichtwerte rechtskonform festzusetzen, nicht in Plankstadt erledigt werden müsse. Der Bodenrichtwert werde zwar künftig kaum eine Rolle spielen, stehe aber dennoch bald auf jedem Bescheid. Die professionellen Strukturen seien deshalb auch wichtig, um rechtlich keine Fehler einzubauen. Temporär sei die personelle Aufstockung sicherlich wegen der vielen Aufgaben gerechtfertigt. Dennoch sicherte er den Gemeinderäten zu, zu beobachten, ob das Ziel, später durch mehr Gutachten die Kosten stabil zu halten, erreicht werde. caz