Plankstadter Bauhof bekommt neuen Traktor

Plankstadt. Die Sommer werden aufgrund des Klimawandels immer trockener und heißer. Infolgedessen wird auch das Bewässern der städtischen Bäume und Grünflächen immer zeitintensiver. Das Wässern ist eine der vielen Aufgaben des Bauhofes. Unter anderem dafür benötigt er in seinem Fuhrpark einen Traktor, der mit einem Frontlader ausgestattet und in der Lage ist, Lasten zu ziehen. Der Ausschuss für Ordnung, Bau und Umwelt stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Kauf eines solchen Traktors zu.

Die Verwaltung hatte zuvor drei Angebote bekommen und vergleichbar gemacht. Das wirtschaftlichste Angebot kam von der Firma Kraichgau Raiffeisenzentrum aus Plankstadt, wie Bauamtsleiter Andreas Ernst in der Sitzung erklärte. 68 900 Euro koste der „Claas Elios 220“. Das Fahrzeug erfülle sämtliche gestellte Anforderungen und sei von guter Qualität.

„Mit dem Fahrzeug können bis zu 8000 Kilogramm gezogen werden“, berichtete Ernst. Darüber hinaus sei im Haushalt 2021 der Kauf eines Traktors bereits mit 75 000 Euro eingeplant. Ein weiterer Vorteil sei der kurze Weg zur Werkstatt in Plankstadt.

„Gut ausgestattet“

„Jetzt bekommt der Bauhof endlich mal einen richtigen Traktor“, sagte Rolf Hallwachs von der Plankstadter Liste (PlaLi) mit einem Augenzwinkern in seiner Stellungnahme. „Was uns freut, ist, dass die Firma aus Plankstadt das günstige Angebot und meiner Meinung nach auch den besten Traktor hat. Er ist gut ausgestattet.“ Die Fraktion stimme der Vorlage zu.

Professor Dr. Udo Weis (CDU) schloss sich seinem Vorredner an. Knut Doll von der Grünen Liste Plankstadt (GLP) stellte die Frage, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, sich für den wesentlich stärkeren Traktor zu entscheiden. „Aber ganz klar: Die Menschen, die damit arbeiten, sollen den Traktor bekommen, den sie möchten.“ Auch die GLP stimme daher der Vorlage zu.

„Wenn der Traktor den Anforderungen entspricht, dann soll er es werden“, meinte auch Kerstin Engelhardt (SPD). Die Anschaffung des neuen Fahrzeuges wurde einstimmig beschlossen.

