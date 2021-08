Plankstadter Bürgerbusverein fährt bald neue Haltestelle an

Plankstadt. Nach langer Zeit trafen sich Vorstand und Fahrer des Bürgerbusvereins erstmals wieder persönlich. Vorsitzender Werner Wohlfahrt begrüßte die Mitglieder mit herzlichen Worten und freute sich, dass fast alle in den „Kleinen Plänkschter“ gekommen waren. Die Freude sei riesengroß gewesen, schreiben die Verantwortlichen des Vereins. Manche Fahrer, die während der Corona-Zeit zum Team gestoßen waren, lernten an diesem Abend Kollegen erstmals persönlich kennen, denen sie bis dahin noch nicht begegnet waren. „So war es nicht verwunderlich, dass großer Bedarf an Erfahrungs- und Informationsaustausch bestand“, heißt es in der Pressemitteilung des Bürgerbusvereins weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geschäftsführer Willi Lieske informierte das Team im Verlauf des Treffens über einige wichtige Neuerungen. So erhält der derzeit an der Jahnstraße im Bau befindliche Edeka-Markt eine Bürgerbus-Haltestelle. Dies führt in der Folge zu einigen weiteren Änderungen der Route ab Dezember, die derzeit noch in der Feinabstimmung seien und rechtzeitig bekannt gegeben werden sollten.

Mit Freude wurde die Monatsstatistik für Juli aufgenommen, die aufgrund der Corona-Lockerungen wieder steigende Fahrgastzahlen aufwies. Auch sprach Lieske die kürzlich von der Gemeinde durchgeführte Ehrungsmatinee an, während der der Bürgerbusverein für sein fünfjähriges Bestehen geehrt worden war. Bürgermeister Nils Drescher hatte „das Bussl“ in seiner Laudatio als ein „Geschenk für die Menschen in Plankstadt“ bezeichnet. Das gesamte Team habe sich sehr über die entgegengebrachte Wertschätzung für ihr Engagement gefreut und versichere, diese „Arbeit“ sehr gerne zu tun, unterstreicht der Verein nach dem Treffen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ehrungsmatinee Sie sind das Herz der Gemeinde Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Plankstadt Bürgerbus Richtung Normalbetrieb unterwegs Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ausschuss für Ordnung, Bau und Umwelt Plankstadt: Neugestaltung der Kreuzung Schwetzinger Straße und Waldpfad beginnt Mehr erfahren

Ein Essen beschloss den Abend, während dem die Hoffnung ausgesprochen wurde, die zurückerlangte Normalität eines Treffens nicht wieder zu verlieren. Die nächste Zusammenkunft ist bereits geplant: die Jahreshauptversammlung am 31. August. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Infos gibt’s hier.