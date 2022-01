Am 23. Januar 1932 erblickte Anneliese Ochs geborene Müller in Limburg an der Lahn das Licht der Welt. An diesem Sonntag kann sie zufrieden auf 90 Lebensjahre zurückblicken und erfreut sich des Lebens im Kreise ihrer Liebsten mit dem Adoptivsohn und dessen Familie.

Nach Ablegung des Abiturs an der Limburger Marienschule 1952 widmete sich Ochs dem Studium der Sprachen. Englisch und

...