Plankstadter Firma Berger spendet 5000 Euro für Sinzig

Plankstadt. „Ich finde es großartig, dass sich die Firma Berger bei unserer Fluthilfe-Aktion engagiert. Sie können sich darauf verlassen, dass jeder Euro vor Ort in Sinzig einer sinnvollen Verwendung zugeführt wird“, versichert der Plankstadter Bürgermeister Nils Drescher bei der Übergabe von 5000 Euro für die Aktion der Schwetzinger Zeitung als einer der Schirmherren.

Bei der Übergabe im Firmensitz des Recycling-Spezialisten in der Plankstadter Brauereistraße erzählt Andreas Berger, wie es zu der Spende gekommen ist. Gleich nachdem die schrecklichen Bilder von der Flutkatastrophe im Ahrtal im Fernsehen zu sehen waren, habe man an das Hilfskonto des Landes 2500 Euro überwiesen. Als dann die Zeitung auf ihn zugekommen sei, ob er für Sinzig einen Fahrer und einen Lkw zur Verfügung stellen könnte, sagte Andreas Berger spontan zu, einen Vierachser mitsamt Fahrer für eine Woche nach Sinzig zu schicken. „Es war schon alles mit dem dortigen Bürgermeister Gereon geklärt. Sogar ein Übernachtungsplatz war gefunden. Dann hat aber die Kreisverwaltung sich eingeschaltet und selbst Lastwagen engagiert, die auch von der Verwaltung bezahlt wurden“, sagt Berger.

Spenden für Sinzig Unsere Zeitung hat gemeinsam mit den Städten und Gemeinden unseres Einzugsgebietes eine Hilfsaktion für Sinzig gestartet. Spenden können auf diese Konten (oder via QR-Code) überwiesen werden: Stichwort „Fluthilfe 2021“: Sparkasse Heidelberg, DE08 6725 0020 0025 0104 42 oder Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz, DE78 5479 0000 0005 0650 03.

Im Gespräch mit Seniorchef Heinrich Berger habe man sich dann dazu entschlossen, den Betrag von 5000 Euro direkt für Sinzig zu spenden. Etwa soviel, wie ihn auch der Einsatz von Lkw und Fahrer für diese Zeit gekostet hätte. Eine wunderbare Geste der beiden Unternehmerpersönlichkeiten, die gut abschätzen können, welcher Aufwand vor Ort notwendig ist, um Schutt und Schlamm wegzuräumen. Nils Drescher sagt: „Es ist einfach schön, wenn man solche Firmen wie Recycling Berger in der Gemeinde hat. Sie helfen immer, wenn Not am Mann ist und unterstützen auch unsere Vereine sehr. Danke dafür.“ jüg

