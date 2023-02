Plankstadter Gemeinderat will generelle Lösung für PV-Anlagen

Plankstadt. In seiner jüngsten Sitzung behandelte der Plankstadter Gemeinderat eine besondere Bauvoranfrage. Der Bauherr wollte ein Trägergestell für Photovoltaikpaneelen in Form eines Carports in der Kantstraße aufstellen – allerdings außerhalb des Baufensters.

Auf dem Dach hat der Bauherr bereits Solarthermie angebracht. Für den Carport gibt es keine eigene Regelung im Bebauungsplan, wonach das Baurechtsamt eine Zulassung aussprechen könnte. Der Plan sieht in den Vorgärten des Bereichs keine Garagen vor. Es wurden bisher auch keine diesbezüglichen Befreiungen beantragt. „Daher sollte ein Carport grundsätzlich nicht zugelassen werden“, begründet die Verwaltung ihren Vorschlag, gegen das Carport zu stimmen. „Der Antrag als solcher ist löblich“, betonte Gerhard Waldecker (Plankstadter Liste). Die Fraktion sehe sich allerdings gezwungen, sich der Gemeindeverwaltung anzuschließen. „Vielleicht können wir ja eine Gesamtlösung schaffen.“

Löbliche Anfrage

Andreas Wolf (CDU) sah das genauso. Knut Doll (Grüne Liste) betonte, dass man unbedingt mehr Photovoltaikanlagen haben wolle. Leider könne man keine Ausnahme machen. Auch er hoffte auf eine generelle Lösung. Die SPD schloss sich ihren Vorrednern an: Der Antrag sei zwar löblich, aber das Carport liege nun einmal außerhalb des Baufensters.

Einstimmig beantwortete der Rat die Bauvoranfrage ablehnend. Bürgermeister Nils Drescher versprach dem Bauherrn aber, mit ihm in Kontakt zu bleiben. caz