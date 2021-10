Plankstadter helfen fleißig beim Müllsammeln

Plankstadt. Die Mitglieder der Lokalen Agenda hatten zum Müllsammeln am vergangenen Wochenende an neun „Müllbrennpunkten“ aufgerufen. Mit von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Greifern und Müllsäcken machen sich immerhin zehn Engagierte in der Früh auf den Weg, um ihren Heimatort von dem zu befreien, was andere einfach gedankenlos und ohne Rücksicht für Natur, Mensch und Tier auf die Straße oder ins Gebüsch werfen.

Winfried Wolf, zusammen mit Walter Etzler seit Gründung der Lokalen Agenda-Gruppe 1999 aktiv, schaut sich um. Es ist kalt an diesem Samstagmorgen im Oktober, aber mit 9 Uhr eigentlich nicht besonders früh – vielleicht kommt ja noch jemand. Rund sechs der circa zehn aktiven Agenda-Mitglieder sind dabei und auch ein neues Paar mit zwei kleinen Kindern. Doch die Gruppe ist komplett und schließlich ist ein Engagierter mehr wert als 30, die es nicht sind, so der Tenor in der Gruppe.

Teams eingeteilt

Winfried Wolf begrüßt die Anwesenden und teilt die Teams ein, um an den neun „Müllbrennpunkten“ zu sammeln: am Weldekreisel bis zur Kreuzung Jahnstraße, an der Bundesstraße 535 Zeitzelochhügel, an der alten Bahnlinie Südseite Kurfürstenstraße, an der alten Bahnlinie Nordseite Ringstraße, Kreuzung Eisenbahnstraße/Umgehungsstraße, im Bruchhäuser Weg und am Radweg entlang der Wieblinger Straße.

Die Sprecher Wolf und Etzler äußern sich trotz der geringen Teilnehmerzahl positiv: „Normalerweise nehmen bis zu 25 Menschen teil und die Aktion findet von der Gemeinde veranstaltet im Frühjahr statt, wenn die Vegetation das Sammeln weniger behindert.“ Doch wegen Corona hatte die Veranstaltung in diesem Jahr nicht stattgefunden, weshalb die Lokale Agenda im April eine eigene, private organisiert hatte (wir berichteten).

„In die Gegend geworfener Müll ist immer noch ein Problem. Gut, dass es jetzt auf Anregung der Plankstadter Liste aufgestellte Container gibt, in der alles enthalten ist, was man zum Müllsammeln braucht. Doch wir bräuchten mehr“, meint Wolf.

Mahnender Schriftzug geplant

Auch müsse man das Problem wieder mehr ins Bewusstsein rufen: „Wir haben schon mal eine Müllskulptur aufgestellt und als Nächstes planen wir, aus Müll auf einem Zaun den Schriftzug ‚Nicht OK!’ zu formen, eventuell in der Nähe des aktuellen Rathauses“, so Winfried Wolf.

Auch Familie Tropf sammelte. Mama Jenny und Papa Manuel gingen mit den kleinen Söhnen Lenn und Matti in die Ringstraße. Jenny Tropf teilte mit: „Eine neue Kategorie sind Masken, die werden einfach weggeworfen. Ansonsten gab es zum Glück nicht so viel. Aber definitiv fehlen einige Mülleimer in der Stadt. Wir heben immer Müll auf, wenn wir in Plankstadt unterwegs sind und wollen ihn in den nächsten Abfallbehälter schmeißen, können es aber nicht, weil keiner zu finden ist. Das sollte sich ändern.“